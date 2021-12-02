Динамо
РПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Динамо #РПЛ

Футбольное «Динамо» создало женскую команду. Это одно из требований РФС  для лицензирования

4 часа назад

«Динамо» создаст структуру женского футбола. В нее войдет академия, молодежная команда и основная.

На какое количество футболисток рассчитывает клуб, в пресс-релизе не сказано, но он анонсировал использование 20 школ по всей России и четырех филиалов академии.

  • Такие команды уже есть у «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Рубина», «Ростова» и других клубов РПЛ. Женские команды стали активно появляться вскоре после изменений требований к лицензированию.
  • РФС к 2024 году потребует от клубов участия в официальных турнирах двух молодежных женских команд и одной взрослой.
  • Стратегия РФС согласуется со стратегией УЕФА и ФИФА, которые целенаправленно развивают женский футбол.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Динамо»
Еще по теме
Почти 19 тысяч жгут файеры и орут на матче женского чемпионата в Швеции (да-да, вы все правильно прочитали)
В ПФЛ будет судить арбитр-женщина. Ура!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Динамо
#РПЛ