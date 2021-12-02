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Футбольное «Динамо» создало женскую команду. Это одно из требований РФС для лицензирования
4 часа назад
«Динамо» создаст структуру женского футбола. В нее войдет академия, молодежная команда и основная.
На какое количество футболисток рассчитывает клуб, в пресс-релизе не сказано, но он анонсировал использование 20 школ по всей России и четырех филиалов академии.
- Такие команды уже есть у «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Рубина», «Ростова» и других клубов РПЛ. Женские команды стали активно появляться вскоре после изменений требований к лицензированию.
- РФС к 2024 году потребует от клубов участия в официальных турнирах двух молодежных женских команд и одной взрослой.
- Стратегия РФС согласуется со стратегией УЕФА и ФИФА, которые целенаправленно развивают женский футбол.
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