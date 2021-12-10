Локомотив
Лига Европы
«Локомотив» в группе Лиги Европы: всего два гола – это на три меньше, чем год назад в ЛЧ
час назад
«Локомотив» провел все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы: ни разу не победил, два раза сыграл вничью, четыре – проиграл.
- «Локомотив» забил всего два гола. Это сделали Тино Анджорин (против «Марселя») и Франсуа Камано (против «Галатасарая»).
- Единственный голевой пас отдал полузащитник Константин Марадишвили.
- Общая статистика голов за шесть туров – 2:9. Это худший показатель в группе.
В прошлом сезоне еврокубков «Локомотив» играл в группе Лиги чемпионов. Он забил пять мячей: три – «Зальцбургу» и по одному – «Атлетико» и «Баварии».
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