Спартак
Лига Европы
«Спартак» в группе Лиги Европы: Соболев – лидер по голам, Мозес – по ассистам
вчера, 23:17
«Спартак» сыграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.
- За этот период «Спартак» забил 10 голов. Общая статистика – 10:9.
- Четыре мяча забил Александр Соболев, два – Квинси Промес, по одному – Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев.
Бакаев забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне. Он не забивал с августа-2020
- Главный ассистент – Мозес, у которого три голевые передачи. По разу ассистировали Айртон, Игнатов, Бакаев и Соболев.
- Самый результативный игрок по системе «гол + пас» – Соболев. У него дубли в домашних играх с «Лестером» и «Наполи» + ассист в гостевом матче с «Наполи».
Ларссон из-за травмы не сыграет против «Легии», Соболев пропустит игру из-за перебора желтых карточек
В прошлый раз на групповом этапе ЛЕ «Спартак» забил восемь голов в матчах с «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс».
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