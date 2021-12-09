Спартак
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#Спартак #Лига Европы

«Спартак» в группе Лиги Европы: Соболев – лидер по голам, Мозес – по ассистам

вчера, 23:17

«Спартак» сыграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Бакаев забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне. Он не забивал с августа-2020

  • Главный ассистент – Мозес, у которого три голевые передачи. По разу ассистировали Айртон, Игнатов, Бакаев и Соболев.
  • Самый результативный игрок по системе «гол + пас» – Соболев. У него дубли в домашних играх с «Лестером» и «Наполи» + ассист в гостевом матче с «Наполи».

Ларссон из-за травмы не сыграет против «Легии», Соболев пропустит игру из-за перебора желтых карточек

В прошлый раз на групповом этапе ЛЕ «Спартак» забил восемь голов в матчах с «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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Том Бали
вчера, 23:46
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