«Спартак» в группе Лиги Европы: Соболев – лидер по голам, Мозес – по ассистам

«Спартак» сыграл все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

За этот период «Спартак» забил 10 голов. Общая статистика – 10:9.

Четыре мяча забил Александр Соболев, два – Квинси Промес, по одному – Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев.

Бакаев забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне. Он не забивал с августа-2020

Главный ассистент – Мозес, у которого три голевые передачи. По разу ассистировали Айртон, Игнатов, Бакаев и Соболев.

Самый результативный игрок по системе «гол + пас» – Соболев. У него дубли в домашних играх с «Лестером» и «Наполи» + ассист в гостевом матче с «Наполи».

Ларссон из-за травмы не сыграет против «Легии», Соболев пропустит игру из-за перебора желтых карточек

В прошлый раз на групповом этапе ЛЕ «Спартак» забил восемь голов в матчах с «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс».