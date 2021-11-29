Неймар пропустит до двух месяцев из-за повреждения лодыжки. Это его третья травма со старта сезона

«ПСЖ» выпустил пресс-релиз о состоянии Неймара. Он травмировался 28 ноября в матче с «Сент-Этьеном», его унесли с поля на носилках.

У него выявили растяжение связок лодыжки. Восстановление займет от шести до восьми месяцев – он вернется к тренировкам не раньше середины января.