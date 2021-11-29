Неймар
ПСЖ
Лига 1
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Неймар пропустит до двух месяцев из-за повреждения лодыжки. Это его третья травма со старта сезона
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«ПСЖ» выпустил пресс-релиз о состоянии Неймара. Он травмировался 28 ноября в матче с «Сент-Этьеном», его унесли с поля на носилках.
У него выявили растяжение связок лодыжки. Восстановление займет от шести до восьми месяцев – он вернется к тренировкам не раньше середины января.
- Неймар получил травму на 84-й минуте игры с «Сент-Этьеном». Соперник сделал подкат, во время которого у Неймара выгнулась лодыжка.
- Для него это третья травма по ходу сезона. Из-за двух других он уже пропустил в общей сложности месяц.
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29 ноября 2021, 19:43
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