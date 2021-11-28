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#Артем Дзюба #РПЛ #ЦСКА #Зенит
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Дзюба отдал ассист в матче против ЦСКА. Это его 13-е результативное действие за 10 последних игр в РПЛ

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в стартовый состав на матч 16-го тура РПЛ против ЦСКА. Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Сердара Азмуна.

На 90+5 минуте Дзюба отдал результативную передачу на Андрея Мостового, который тоже вышел на замену во втором тайме.

За 10 последних матчей в РПЛ Дзюба забил 10 голов и отдал три ассиста. Самая результативная игра по очкам – против «Нижнего Новгорода», где он сделал хет-трик.

Только в одной игре из последних десяти Дзюба уходил с поля без результативного действия. Это случилось в матче против «Урала», когда была ничья 0:0.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
Мостовой 90'
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Источник:
Гол
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loptrffrr
29 ноября 2021, 00:51
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dasert66
29 ноября 2021, 10:13
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