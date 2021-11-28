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ЦСКА проиграл «Зениту» и не побеждает в РПЛ четыре матча подряд
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- Нападающий «Зенита» Клаудиньо вернулся после одноматчевой дисквалификации в РПЛ и забил четвертый гол в сезоне.
- Артем Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита», вышел на замену на 67-й минуте и отдал ассист на Андрея Мостового.
- ЦСКА проиграл «Зениту» четыре предыдущих матча в РПЛ. Он не побеждает его с 2018 года.
- Последняя победа ЦСКА в РПЛ была над «Крыльями Советов» в октябре. После этого – четырехматчевая безвыигрышная серия.
В 17-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» (4 декабря), «Зенит» – против «Ростова» (3 декабря).
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29 ноября 2021, 00:51
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