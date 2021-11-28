«Динамо» победило «Рубин» и выиграло третий матч РПЛ подряд. Моро не реализовал пенальти

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев набрал шесть очков за пять последних матчей в РПЛ. У него пять голов и один ассист.

На 66-й минуте полузащитник «Динамо» Никола Моро не реализовал пенальти. Это его первый пенальти в сезоне.

Полузащитник Солтмурад Бакаев забил первый гол «Рубина». Он впервые в карьере набрал очки в трех матчах подряд (2+1). До этого Бакаев набирал столько за 28 игр.

В 17-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Нижнего Новгорода», «Динамо» – против «Уфы». Оба матча пройдут 5 декабря.

Турнирная таблица РПЛ