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«Динамо» победило «Рубин» и выиграло третий матч РПЛ подряд. Моро не реализовал пенальти

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  • Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев набрал шесть очков за пять последних матчей в РПЛ. У него пять голов и один ассист.
  • На 66-й минуте полузащитник «Динамо» Никола Моро не реализовал пенальти. Это его первый пенальти в сезоне.
  • Полузащитник Солтмурад Бакаев забил первый гол «Рубина». Он впервые в карьере набрал очки в трех матчах подряд (2+1). До этого Бакаев набирал столько за 28 игр.

В 17-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Нижнего Новгорода», «Динамо» – против «Уфы». Оба матча пройдут 5 декабря.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Рубин
Казань
Бакаев 30'
Дрейер 49'
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Макаров 18'
Бальбуэна 68'
Шиманьски 85'
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Источник:
Гол
Очень разный «Рубин»
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