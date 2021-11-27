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«Химки» забили «Краснодару» три гола. Это больше, чем в пяти последних матчах всех турниров

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«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче 16-го тура РПЛ. Илья Кухарчук сделал в этой игре два голевых паса. Гжегож Крыховяк не реализовал пенальти.

Какими были последние пять матчей «Химок»:

  • РПЛ. ЦСКА – 0:0
  • РПЛ. «Крылья Советов» – 0:3
  • РПЛ. «Урал» – 0:0
  • КР. «Балтика» – 1:0
  • РПЛ. «Динамо» – 1:4

Теперь «Химки» занимают 14-е место в РПЛ. «Краснодар» идет пятым, но победил только в двух из пяти последних матчей.

Вратарь «Химок» Лантратов отбил десять пенальти за карьеру. Три – в матчах с «Краснодаром»

Матч завершен
Химки
Химки
Набиуллин 54'
Глушаков 56'
Долгов 71'
3:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 6'
Кабелла 68'
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Источник:
Гол
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hgjkk78
27 ноября 2021, 23:38
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