Илья Лантратов
РПЛ
Краснодар
Химки
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Вратарь «Химок» Лантратов отбил десять пенальти за карьеру. Три – в матчах с «Краснодаром»
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«Химки» сыграли с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ. Илья Лантратов отбил удар с пенальти от Гжегожа Крыховяка.
За все время Лантратов еще два раза отбивал пенальти в играх с «Краснодаром». В сентябре 2020 года он отразил удар Берга, в августе 2021-го – Классона.
Лантратов впервые вызывался в сборную России на ноябрьские матчи с Кипром и Хорватией. Он не попал в заявку на эти игры.
Лантратову 26 лет. Он выступает за «Химки» с сезона-2019/20.
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27 ноября 2021, 23:38
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