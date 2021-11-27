Илья Лантратов
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#Илья Лантратов #РПЛ #Краснодар #Химки
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Вратарь «Химок» Лантратов отбил десять пенальти за карьеру. Три – в матчах с «Краснодаром»

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«Химки» сыграли с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ. Илья Лантратов отбил удар с пенальти от Гжегожа Крыховяка.

За все время Лантратов еще два раза отбивал пенальти в играх с «Краснодаром». В сентябре 2020 года он отразил удар Берга, в августе 2021-го – Классона.

Лантратов впервые вызывался в сборную России на ноябрьские матчи с Кипром и Хорватией. Он не попал в заявку на эти игры.

Лантратову 26 лет. Он выступает за «Химки» с сезона-2019/20.

Матч завершен
Химки
Химки
Набиуллин 54'
Глушаков 56'
Долгов 71'
3:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 6'
Кабелла 68'
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Источник:
Transfermarkt
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hgjkk78
27 ноября 2021, 23:38
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