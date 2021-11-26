«Ривер Плейт» в 36-й раз стал чемпионом Аргентины

В 22-м туре чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» на своем поле обыграл «Расинг Авельянеда» со счетом 4:0. За три тура до конца сезона в Аргентине топ-3 Примеры (2 фаза) выглядит так:

1. «Ривер Плейт» – 52 очка.

2. «Дефенса и Хустисия» – 40.

3. «Тальерес» – 40.

«Ривер Плейт» благодаря победе над «Расингом» сделал себя досрочным чемпионом сезона. Для клуба это: