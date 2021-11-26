Ривер Плейт
«Ривер Плейт» в 36-й раз стал чемпионом Аргентины
5 часов назад
В 22-м туре чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» на своем поле обыграл «Расинг Авельянеда» со счетом 4:0. За три тура до конца сезона в Аргентине топ-3 Примеры (2 фаза) выглядит так:
1. «Ривер Плейт» – 52 очка.
2. «Дефенса и Хустисия» – 40.
3. «Тальерес» – 40.
«Ривер Плейт» благодаря победе над «Расингом» сделал себя досрочным чемпионом сезона. Для клуба это:
- 36-е чемпионство. Он – лидер Аргентины по этому показателю. Ближайший преследователь – «Бока Хуниорс», у нее 28 побед.
- Первое чемпионство с сезона-2013/14.
- Шестое чемпионство в XXI веке.
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