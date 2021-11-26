Ривер Плейт
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#Ривер Плейт

«Ривер Плейт» в 36-й раз стал чемпионом Аргентины

5 часов назад

В 22-м туре чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» на своем поле обыграл «Расинг Авельянеда» со счетом 4:0. За три тура до конца сезона в Аргентине топ-3 Примеры (2 фаза) выглядит так:

1. «Ривер Плейт» – 52 очка.

2. «Дефенса и Хустисия» – 40.

3. «Тальерес» – 40.

«Ривер Плейт» благодаря победе над «Расингом» сделал себя досрочным чемпионом сезона. Для клуба это:

  • 36-е чемпионство. Он – лидер Аргентины по этому показателю. Ближайший преследователь – «Бока Хуниорс», у нее 28 побед.
  • Первое чемпионство с сезона-2013/14.
  • Шестое чемпионство в XXI веке.

Празднования «Ривера»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
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esdfg88
4 часа назад
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