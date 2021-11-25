Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
«Спортинг» во второй раз в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Первый был в 2008 году
2 часа назад
«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь он гарантированно выйдет в плей-офф со второго места.
- «Спортинг» играл в плей-офф ЛЧ только один раз – в сезоне-2008/09. Тогда он дошел до 1/8 финала и вылетел от «Баварии», проиграв два матча с общим счетом 1:12.
- При этом «Спортинг» регулярно играет в плей-офф Лиги Европы. В 2012-м году он доходил до полуфинала, в 2005 – до финала, в котором проиграл ЦСКА (тогда турнир назывался Кубком УЕФА).
- Единственный евротрофей «Спортинг» выиграл в 1964 года – Кубок обладателей Кубков УЕФА.
«Спортинг» вышел из группы с «Аяксом», «Боруссией» и «Бешикташем». За пять игр у него три победы и два поражения.
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Комментарии (1)
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2 часа назад
0
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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