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Лига чемпионов
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#Спортинг Лиссабон #Лига чемпионов

«Спортинг» во второй раз в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Первый был в 2008 году

2 часа назад
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Гонсалвеш 30
Гонсалвеш 39
Порро 81
3:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мален 90

«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь он гарантированно выйдет в плей-офф со второго места.

  • «Спортинг» играл в плей-офф ЛЧ только один раз – в сезоне-2008/09. Тогда он дошел до 1/8 финала и вылетел от «Баварии», проиграв два матча с общим счетом 1:12.
  • При этом «Спортинг» регулярно играет в плей-офф Лиги Европы. В 2012-м году он доходил до полуфинала, в 2005 – до финала, в котором проиграл ЦСКА (тогда турнир назывался Кубком УЕФА).
  • Единственный евротрофей «Спортинг» выиграл в 1964 года – Кубок обладателей Кубков УЕФА.

«Спортинг» вышел из группы с «Аяксом», «Боруссией» и «Бешикташем». За пять игр у него три победы и два поражения.

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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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Яша Сон
2 часа назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...

Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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