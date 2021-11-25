«Спортинг» во второй раз в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Первый был в 2008 году

«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь он гарантированно выйдет в плей-офф со второго места.

«Спортинг» играл в плей-офф ЛЧ только один раз – в сезоне-2008/09. Тогда он дошел до 1/8 финала и вылетел от «Баварии», проиграв два матча с общим счетом 1:12.

При этом «Спортинг» регулярно играет в плей-офф Лиги Европы. В 2012-м году он доходил до полуфинала, в 2005 – до финала, в котором проиграл ЦСКА (тогда турнир назывался Кубком УЕФА).

Единственный евротрофей «Спортинг» выиграл в 1964 года – Кубок обладателей Кубков УЕФА.

«Спортинг» вышел из группы с «Аяксом», «Боруссией» и «Бешикташем». За пять игр у него три победы и два поражения.