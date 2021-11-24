Аякс
Лига чемпионов
Себастьян Аллер
Бешикташ
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#Аякс #Лига чемпионов #Бешикташ #Себастьян Аллер

«Аякс» обыграл «Бешикташ» в ЛЧ. Аллер установил рекорд турнира, забив девять голов в пяти первых матчах

час назад
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Геззаль 22
1:2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Аллер 54
Аллер 69
  • «Аякс» обыграл «Бешикташ» в пятом туре Лиги чемпионов. «Аякс» выиграл пятый матч подряд, «Бешикташ» – проиграл пятый матч подряд.
  • Два гола забил форвард Себастьян Аллер. Это его дебютный сезон в ЛЧ, в пяти первых играх он забил девять голов. Ни одному игроку до него такое не удавалось.
  • Предыдущий рекорд был у Эрлинга Холанда. Он забил восемь голов в пяти первых играх турнира.
  • «Аякс» уже вышел в плей-офф с первого места, а «Бешикташ» теперь гарантированно пропустит евровесну. У него три забитых мяча и 14 пропущенных.

 

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Источник:
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