Аякс
Лига чемпионов
Себастьян Аллер
Бешикташ
«Аякс» обыграл «Бешикташ» в ЛЧ. Аллер установил рекорд турнира, забив девять голов в пяти первых матчах
час назад
- «Аякс» обыграл «Бешикташ» в пятом туре Лиги чемпионов. «Аякс» выиграл пятый матч подряд, «Бешикташ» – проиграл пятый матч подряд.
- Два гола забил форвард Себастьян Аллер. Это его дебютный сезон в ЛЧ, в пяти первых играх он забил девять голов. Ни одному игроку до него такое не удавалось.
- Предыдущий рекорд был у Эрлинга Холанда. Он забил восемь голов в пяти первых играх турнира.
- «Аякс» уже вышел в плей-офф с первого места, а «Бешикташ» теперь гарантированно пропустит евровесну. У него три забитых мяча и 14 пропущенных.
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