Александр Соболев
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#Александр Соболев #Лига Европы #Спартак #Легия

Соболев пропустит последний матч группового этапа Лиги Европы против «Легии» из-за перебора желтых карточек

2 часа назад

Александр Соболев получил желтую карточку в матче «Спартака» и «Наполи». Для него это третье предупреждение в текущем розыгрыше Лиги Европы – он пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

Две другие карточки он получил в играх с «Лестером» и первом матче против «Наполи».

  • «Спартак» пока лидирует в группе с 7 очками. В последнем туре 9 декабря он сыграет против «Легии». Финальные игры определят, какой клуб пройдет в плей-офф.
  • Соболев забил четыре в последних двух играх «Спартака» в ЛЕ. По два «Лестеру» и «Наполи».


 

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Источник:
Гол
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