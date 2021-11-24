Александр Соболев
Лига Европы
Спартак
Легия
Соболев пропустит последний матч группового этапа Лиги Европы против «Легии» из-за перебора желтых карточек
2 часа назад
Александр Соболев получил желтую карточку в матче «Спартака» и «Наполи». Для него это третье предупреждение в текущем розыгрыше Лиги Европы – он пропустит следующий матч из-за дисквалификации.
Две другие карточки он получил в играх с «Лестером» и первом матче против «Наполи».
- «Спартак» пока лидирует в группе с 7 очками. В последнем туре 9 декабря он сыграет против «Легии». Финальные игры определят, какой клуб пройдет в плей-офф.
- Соболев забил четыре в последних двух играх «Спартака» в ЛЕ. По два «Лестеру» и «Наполи».
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