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#Александр Соболев #РПЛ #Спартак #Лига Европы
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Соболев забил в четырех играх Лиги Европы больше, чем в 14 матчах чемпионата России. Четыре гола в ЛЕ против трех в РПЛ

0
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 3'
Соболев 28'
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 64'

«Спартак» играет с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы. Нападающий Александр Соболев вышел в старте и забил дважды в первом тайме.

Теперь у него четыре гола в еврокубках – на один больше, чем в чемпионате России.

  • Лига Европы. Четыре матча, два гола (по два «Лестеру» и «Наполи»).
  • РПЛ. Четырнадцать матчей, три гола («Крыльям Советов», «Ахмату» и «Краснодару»).

Всего у Соболева в этом сезоне 21 игра, семь голов и два ассиста.

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