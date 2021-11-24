Александр Соболев
РПЛ
Спартак
Лига Европы
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Соболев забил в четырех играх Лиги Европы больше, чем в 14 матчах чемпионата России. Четыре гола в ЛЕ против трех в РПЛ
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«Спартак» играет с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы. Нападающий Александр Соболев вышел в старте и забил дважды в первом тайме.
Теперь у него четыре гола в еврокубках – на один больше, чем в чемпионате России.
- Лига Европы. Четыре матча, два гола (по два «Лестеру» и «Наполи»).
- РПЛ. Четырнадцать матчей, три гола («Крыльям Советов», «Ахмату» и «Краснодару»).
Всего у Соболева в этом сезоне 21 игра, семь голов и два ассиста.
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