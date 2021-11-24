Спартак
Лига Европы
Зелимхан Бакаев
Наполи
Бакаев не сыграет в матче «Спартака» с «Наполи» из-за травмы. Игнатов и Литивнов выйдут в старте
час назад
«Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги Европы с «Наполи».
- Вратарь: Селихов
- Защитники: Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон.
- Полузащитники: Литвинов, Умяров, Мозес, Игнатов, Промес.
- Нападающий: Соболев
Полузащитник Зелимхан Бакаев пропустит матч. Он почувствовал дискомфорт перед игрой – штаб не заявил его на матч из-за предосторожности.
Матч пройдет в Москве и начнется в 18:30 по местному времени. Это будет предпоследний матч группового этапа. «Спартак» занимает последнее место в группе, «Наполи» идет первым.
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