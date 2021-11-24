Спартак
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Зелимхан Бакаев
Наполи
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#Спартак #Лига Европы #Зелимхан Бакаев #Наполи

Бакаев не сыграет в матче «Спартака» с «Наполи» из-за травмы. Игнатов и Литивнов выйдут в старте

час назад

«Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги Европы с «Наполи».

  • Вратарь: Селихов
  • Защитники: Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон.
  • Полузащитники: Литвинов, Умяров, Мозес, Игнатов, Промес.
  • Нападающий: Соболев

Полузащитник Зелимхан Бакаев пропустит матч. Он почувствовал дискомфорт перед игрой – штаб не заявил его на матч из-за предосторожности.

Матч пройдет в Москве и начнется в 18:30 по местному времени. Это будет предпоследний матч группового этапа. «Спартак» занимает последнее место в группе, «Наполи» идет первым.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Спартака»
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