Бакаев не сыграет в матче «Спартака» с «Наполи» из-за травмы. Игнатов и Литивнов выйдут в старте

«Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги Европы с «Наполи».

Вратарь: Селихов

Защитники: Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон.

Полузащитники: Литвинов, Умяров, Мозес, Игнатов, Промес.

Нападающий: Соболев

Полузащитник Зелимхан Бакаев пропустит матч. Он почувствовал дискомфорт перед игрой – штаб не заявил его на матч из-за предосторожности.

Матч пройдет в Москве и начнется в 18:30 по местному времени. Это будет предпоследний матч группового этапа. «Спартак» занимает последнее место в группе, «Наполи» идет первым.