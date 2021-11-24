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«Спартак» дома в группе Лиги Европы: победа и два поражения
3 часа назад
«Спартак» сыграл в пятом туре Лиги Европы против «Наполи» и победил 2:1.
Это был последний домашний матч на групповом этапе. Ранее «Спартак» начал турнир с домашнего поражения от «Легии» 0:1, а в третьем туре уступил 3:4 «Лестеру».
Последний матч в группе Лиги Европы «Спартак» проведет в гостях против «Легии». Игра состоится 9 декабря.
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