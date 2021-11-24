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#Лига чемпионов #Челси #Ювентус

«Челси» победил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

2 часа назад
  • В первом тайме защитник Тиаго Силва вынес мяч из пустых ворот «Челси», когда Альваро Мората перекинул вратаря.
  • На 37-й минуте полузащитник Нголо Канте заменился из-за травмы. Вместо него на поле вышел Рубен Лофтус-Чик.
  • Впервые за «Челси» в матче Лиги чемпионов забили три разных английских игрока.

«Челси» после пяти туров набрал 12 очков и вышел на первое место в группе. Он вместе с «Ювентусом» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч завершен
Челси
Лондон
Чалоба 25
Джеймс 56
Хадсон-Одои 58
Вернер 90
4:0
Матч завершен
Ювентус
Турин

В другом матче «Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойзом». Российский полузащитник Алексей Миранчук провел всю игру в запасе.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Сибачо 39
Сьерро 80
Хефти 84
3:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 10
Паломино 51
Муриэль 88
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Источник:
Гол
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