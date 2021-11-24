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«Челси» победил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
2 часа назад
- В первом тайме защитник Тиаго Силва вынес мяч из пустых ворот «Челси», когда Альваро Мората перекинул вратаря.
- На 37-й минуте полузащитник Нголо Канте заменился из-за травмы. Вместо него на поле вышел Рубен Лофтус-Чик.
- Впервые за «Челси» в матче Лиги чемпионов забили три разных английских игрока.
«Челси» после пяти туров набрал 12 очков и вышел на первое место в группе. Он вместе с «Ювентусом» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
В другом матче «Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойзом». Российский полузащитник Алексей Миранчук провел всю игру в запасе.
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