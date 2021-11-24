«Спартак» впервые за 25 лет выиграл в пятом туре группового этапа еврокубка

«Спартак» встречался с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы и выиграл 2:1.

У «Спартака» была длительная серия неудач в пятых турах групповых этапов. Последний раз он побеждал в пятом туре в ЛЧ-1995/96, когда одержал шесть побед в группе – 3:0 над «Блэкберном».

Вот что было с тех пор:

🟡 ЛЧ-1998/99: «Штурм» – 0:0.

🟡 ЛЧ-1999/00: «Виллем II» – 1:1.

🔴 🔴 ЛЧ-2000/01: «Байер» – 0:1 и «Арсенал» – 0:1.

🟡 ЛЧ-2001/02: «Спарта» – 2:2.

🔴 ЛЧ-2002/03: «Базель» – 0:2.

🟡 ЛЧ-2006/07: «Бавария» – 2:2.

🔴 ЛЧ-2010/11: «Марсель» – 0:3.

🔴 ЛЧ-2012/13: «Барселона» – 0:3.

🟡 ЛЧ-2017/18: «Марибор» – 1:1.

🔴 ЛЕ-2018/19: «Рапид» – 1:2.

💚 ЛЕ-2021/22: «Наполи» – 2:1.

Примечательно, что десять из 12 этих матчей «Спартак» провел дома. Сыграл вничью пять, выиграл один, проиграл шесть. А от «Спарты» и «Марибор» пропустил голы буквально на последних секундах – потому не обыграл их.