Зенит
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Мальме
«Зенит» спас ничью с «Мальме» с пенальти в пятом туре Лиги чемпионов
2 часа назад
«Зенит» провел с «Мальме» выездной матч пятого тура Лиги чемпионов. Российский клуб сыграл вничью 1:1.
На 28-й минуте гол забил Риекс. На 52-й Дзюба не реализовал пенальти, пробив во вратаря, но Ракицкий в конце игры сам забил с пенальти.
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