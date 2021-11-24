«Зенит» спас ничью с «Мальме» с пенальти в пятом туре Лиги чемпионов

В другом матче тура «Челси» принимал «Ювентус», победил 3:0 и вышел из группы за тур до конца. «Зенит» обеспечил себе третье место.

В шестом туре «Зенит» сыграет дома с «Челси», а «Ювентус» примет «Мальме» – такие же пары были в первом туре. Матчи пятого тура группы Н пройдут 8 декабря.