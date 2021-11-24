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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

«Зенит» спас ничью с «Мальме» с пенальти в пятом туре Лиги чемпионов

2 часа назад

«Зенит» провел с «Мальме» выездной матч пятого тура Лиги чемпионов. Российский клуб сыграл вничью 1:1. 

На 28-й минуте гол забил Риекс. На 52-й Дзюба не реализовал пенальти, пробив во вратаря, но Ракицкий в конце игры сам забил с пенальти.

Матч завершен
Мальме
Мальме
Риекс 28
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90

В другом матче тура «Челси» принимал «Ювентус», победил 3:0 и вышел из группы за тур до конца. «Зенит» обеспечил себе третье место.

В шестом туре «Зенит» сыграет дома с «Челси», а «Ювентус» примет «Мальме» – такие же пары были в первом туре.  Матчи пятого тура группы Н пройдут 8 декабря.

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Источник:
Гол
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