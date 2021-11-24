Спартак
Лига Европы
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Лига Европы

«Спартак» занимает первое место в группе ЛЕ, у «Лестера» и «Легии» матч в запасе

3 часа назад

«Спартак» провел матч пятого тура Лиги Европы дома против «Наполи» и победил 2:1.

В параллельном матче «Лестер» сыграет дома с «Легией» днем позже.

В таблице группы С лидирует «Спартак» с семью очками, столько же у «Наполи». У «Легии» шесть, а у «Лестера» – пять. 

В шестом туре «Спартак» сыграет в гостях с «Легией, а «Наполи» – дома с «Лестером». Матчи состоятся 9 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Странный месяц в карьере Бакаева: все матчи «Спартака» провел из запаса, зато вышел в старте важнейшей игры сборной
Селихов фактически остался единственным вратарем «Спартака». И спас в критический момент, отбив пенальти Варди
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Лига Европы