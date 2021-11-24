«Спартак» занимает первое место в группе ЛЕ, у «Лестера» и «Легии» матч в запасе

«Спартак» провел матч пятого тура Лиги Европы дома против «Наполи» и победил 2:1.

В параллельном матче «Лестер» сыграет дома с «Легией» днем позже.

В таблице группы С лидирует «Спартак» с семью очками, столько же у «Наполи». У «Легии» шесть, а у «Лестера» – пять.

В шестом туре «Спартак» сыграет в гостях с «Легией, а «Наполи» – дома с «Лестером». Матчи состоятся 9 декабря.