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#Спартак #Лига Европы

«Спартак» выиграл впервые за восемь матчей

3 часа назад

«Спартак» провел матч пятого тура Лиги Европы против «Наполи» и победил 2:1.

Последний раз до этого «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). С тех пор команда провела пять матчей в РПЛ и два в Лиге Европы. Спустя почти два месяца после игры с «Ахматом» у «Спартака» не было побед.

🟡 «Динамо» – 2:2

🔴 «Лестер» – 3:4

🔴 «Зенит» – 1:7

🟡 «Ростов» – 1:1.

🟡 «Лестер» – 1:1.

🟡 «Локомотив» – 1:1.

🔴 «Краснодар» – 1:2.

💚 «Наполи» – 2:1.

Оставшиеся матчи «Спартака» в 2021 год: «Уфа» в гостях, «Ахмат» дома, «Легия» в гостях, «Сочи» в гостях.

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