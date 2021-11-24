Спартак
Лига Европы
«Спартак» выиграл впервые за восемь матчей
3 часа назад
«Спартак» провел матч пятого тура Лиги Европы против «Наполи» и победил 2:1.
Последний раз до этого «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). С тех пор команда провела пять матчей в РПЛ и два в Лиге Европы. Спустя почти два месяца после игры с «Ахматом» у «Спартака» не было побед.
🟡 «Динамо» – 2:2
🔴 «Лестер» – 3:4
🔴 «Зенит» – 1:7
🟡 «Ростов» – 1:1.
🟡 «Лестер» – 1:1.
🟡 «Локомотив» – 1:1.
🔴 «Краснодар» – 1:2.
💚 «Наполи» – 2:1.
Оставшиеся матчи «Спартака» в 2021 год: «Уфа» в гостях, «Ахмат» дома, «Легия» в гостях, «Сочи» в гостях.
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