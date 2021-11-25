Локомотив
Лига Европы
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#Локомотив #Лига Европы

«Локомотив» занимает последнее место в группе ЛЕ после пяти туров, набрав всего два очка

вчера, 22:37

«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги Европы в Москве против «Лацио» и уступил 0:3.

  • В параллельном матче «Марсель» играл в гостях с «Галатасараем» и проиграл 2:4.
  • В таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с 11 очками, «Лацио» – второй с восемью. Эти команды вышли из группы. 
  • Третьим идет «Марсель» с четырьмя очками, последним – «Локомотив» с двумя. Они разыграют путевку в Лигу конференций.

В шестом туре «Локомотив» в гостях с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай». Матчи состоятся 9 декабря.

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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