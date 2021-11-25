«Локомотив» занимает последнее место в группе ЛЕ после пяти туров, набрав всего два очка

«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги Европы в Москве против «Лацио» и уступил 0:3.

В параллельном матче «Марсель» играл в гостях с «Галатасараем» и проиграл 2:4.

В таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с 11 очками, «Лацио» – второй с восемью. Эти команды вышли из группы.

Третьим идет «Марсель» с четырьмя очками, последним – «Локомотив» с двумя. Они разыграют путевку в Лигу конференций.

В шестом туре «Локомотив» в гостях с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай». Матчи состоятся 9 декабря.