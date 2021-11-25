Локомотив
Лига Европы
«Локомотив» занимает последнее место в группе ЛЕ после пяти туров, набрав всего два очка
вчера, 22:37
«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги Европы в Москве против «Лацио» и уступил 0:3.
- В параллельном матче «Марсель» играл в гостях с «Галатасараем» и проиграл 2:4.
- В таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с 11 очками, «Лацио» – второй с восемью. Эти команды вышли из группы.
- Третьим идет «Марсель» с четырьмя очками, последним – «Локомотив» с двумя. Они разыграют путевку в Лигу конференций.
В шестом туре «Локомотив» в гостях с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай». Матчи состоятся 9 декабря.
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