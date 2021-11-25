Локомотив
Лига Европы
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#Локомотив #Лига Европы

«Локомотив» выиграл лишь один матч из 15 у итальянских команд. Проиграл – десять

вчера, 22:39

«Локомотив» дома сыграл с «Лацио» в матче пятого тура Лиги Европы и уступил 0:3.

У «Локомотива» всего лишь одна победа в 15 матчах с итальянскими командами. В 2003 году было 3:0 над «Интером».

«Локомотив» в своей истории встречался с «Лацио», «Миланом», «Палермо», «Ромой» и «Ювентусом» и ни разу не выиграл. 

Статистика матчей – одна победа, четыре ничьи и десять поражений. Разница мячей – 8:20.

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
«Локо» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников. И все равно пропустил в каждом
Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте
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Вадим Павлов
вчера, 23:48
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