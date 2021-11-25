Локомотив
Лига Европы
«Локомотив» выиграл лишь один матч из 15 у итальянских команд. Проиграл – десять
вчера, 22:39
«Локомотив» дома сыграл с «Лацио» в матче пятого тура Лиги Европы и уступил 0:3.
У «Локомотива» всего лишь одна победа в 15 матчах с итальянскими командами. В 2003 году было 3:0 над «Интером».
«Локомотив» в своей истории встречался с «Лацио», «Миланом», «Палермо», «Ромой» и «Ювентусом» и ни разу не выиграл.
Статистика матчей – одна победа, четыре ничьи и десять поражений. Разница мячей – 8:20.
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