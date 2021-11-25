«Локомотив» выиграл лишь один матч из 15 у итальянских команд. Проиграл – десять

«Локомотив» дома сыграл с «Лацио» в матче пятого тура Лиги Европы и уступил 0:3.

У «Локомотива» всего лишь одна победа в 15 матчах с итальянскими командами. В 2003 году было 3:0 над «Интером».

«Локомотив» в своей истории встречался с «Лацио», «Миланом», «Палермо», «Ромой» и «Ювентусом» и ни разу не выиграл.

Статистика матчей – одна победа, четыре ничьи и десять поражений. Разница мячей – 8:20.