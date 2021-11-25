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#Лига чемпионов #Спартак #Зенит #Лига Европы #Локомотив

Российские клубы в пятом туре еврокубков: победа, ничья и поражение

вчера, 22:39

Три российских клуба провели матчи пятого тура еврокубков:

🟡 ЛЧ: «Мальме»«Зенит» 1:1

💚 ЛЕ: «Спартак»«Наполи» 2:1

🔴 ЛЕ: «Локомотив»«Лацио» 0:3

Вот как это было:

Матч завершен
Мальме
Мальме
Рикс 28'
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ракицкий 90'
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 3'
Соболев 28'
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 64'
Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'

«Зенит» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак» укрепил шансы на выход в 1/16 или 1/8 финала ЛЕ. «Локомотив» не выступит в плей-офф ЛЕ, но сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций.

Следующие матчи в евротурнирах клубы из России проведут в декабре. Это будут заключительные матчи на групповых этапах:

🗓️ 8 декабря «Зенит» примет «Челси» в Лиге чемпионов.

🗓️ 9 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Легией» в Лиге Европы.

🗓️ 9 декабря «Локомотив» в Лиге Европы проведет гостевой матч против «Марселя».

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Источник:
Гол
Странный месяц в карьере Бакаева: все матчи «Спартака» провел из запаса, зато вышел в старте важнейшей игры сборной
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
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Вадим Павлов
вчера, 23:48
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