Российские клубы в пятом туре еврокубков: победа, ничья и поражение

«Зенит» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак» укрепил шансы на выход в 1/16 или 1/8 финала ЛЕ. «Локомотив» не выступит в плей-офф ЛЕ, но сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций.

Следующие матчи в евротурнирах клубы из России проведут в декабре. Это будут заключительные матчи на групповых этапах:

🗓️ 8 декабря «Зенит» примет «Челси» в Лиге чемпионов.

🗓️ 9 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Легией» в Лиге Европы.

🗓️ 9 декабря «Локомотив» в Лиге Европы проведет гостевой матч против «Марселя».