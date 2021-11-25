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Российские клубы в пятом туре еврокубков: победа, ничья и поражение
вчера, 22:39
«Зенит» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак» укрепил шансы на выход в 1/16 или 1/8 финала ЛЕ. «Локомотив» не выступит в плей-офф ЛЕ, но сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги конференций.
Следующие матчи в евротурнирах клубы из России проведут в декабре. Это будут заключительные матчи на групповых этапах:
🗓️ 8 декабря «Зенит» примет «Челси» в Лиге чемпионов.
🗓️ 9 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Легией» в Лиге Европы.
🗓️ 9 декабря «Локомотив» в Лиге Европы проведет гостевой матч против «Марселя».
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