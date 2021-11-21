Игорь Акинфеев
РПЛ
ЦСКА
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#Игорь Акинфеев #ЦСКА #РПЛ

Акинфеев проводит 500-й матч в РПЛ. Это его 800-я игра в карьере

3 часа назад

В 15-м туре РПЛ ЦСКА встречается с «Химками». И этот матч стал статусным для Игоря Акинфеева:

  • Это его 500-й матч в РПЛ.
  • Это его 800-я игра в карьере во всех турнирах.

ЦСКА отметил достижение Акинфеева таким постом:

Следить за матчем можно тут:

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
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Источник:
Гол
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