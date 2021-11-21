Игорь Акинфеев
РПЛ
ЦСКА
Акинфеев проводит 500-й матч в РПЛ. Это его 800-я игра в карьере
3 часа назад
В 15-м туре РПЛ ЦСКА встречается с «Химками». И этот матч стал статусным для Игоря Акинфеева:
- Это его 500-й матч в РПЛ.
- Это его 800-я игра в карьере во всех турнирах.
ЦСКА отметил достижение Акинфеева таким постом:
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