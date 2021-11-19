Лукас Гонсалес
Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста. Клуб потребовал «справедливости» для него
час назад
В Буэнос-Айресе полиция застрелила Лукаса Гонсалеса – 17-летнего игрока местного «Барракас Сентраль». Он находился в машине вместе с тремя другими игроками, когда полицейские открыли по ней огонь. Точные причины произошедшего неизвестны.
- Полиция утверждает, что подростки вели себя подозрительно. Полицейские якобы заметили у них оружие и подошли к ним. Когда те попытались уехать на машине, полиция открыла огонь.
- Но оставшиеся игроки утверждают, что были безоружны. Полицейские, по их словам, были в штатском, не представились – и молодые люди приняли их за грабителей. Когда футболисты попытались сбежать, полиция открыла огонь, ранила Гонасалеса, и позже он умер.
Из-за смерти Гонсалеса открыто расследование. Троих полицейских отстранили. «Барракас Сентраль» выпустил заявление, где потребовал «справедливости» для Гонсалеса. О произошедшем также высказался президент Аргентины Альберто Фернандес: «Мы используем все ресурсы государства, чтобы установить истину и добиться справедливости».
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