Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста. Клуб потребовал «справедливости» для него

В Буэнос-Айресе полиция застрелила Лукаса Гонсалеса – 17-летнего игрока местного «Барракас Сентраль». Он находился в машине вместе с тремя другими игроками, когда полицейские открыли по ней огонь. Точные причины произошедшего неизвестны.

Полиция утверждает, что подростки вели себя подозрительно. Полицейские якобы заметили у них оружие и подошли к ним. Когда те попытались уехать на машине, полиция открыла огонь.

Но оставшиеся игроки утверждают, что были безоружны. Полицейские, по их словам, были в штатском, не представились – и молодые люди приняли их за грабителей. Когда футболисты попытались сбежать, полиция открыла огонь, ранила Гонасалеса, и позже он умер.