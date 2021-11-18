Ван Бронкхорст сменил Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс». Ранее он приводил к чемпионству «Фейеноорд»

Ван Бронкхорст в течение четырех лет возглавлял «Фейеноорд». С клубом он выиграл чемпионат, два Кубка и два Суперкубка Нидерландов. Позже работал главным тренером китайского клуба «Гуанчжоу Сити».

После 13 туров в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидируют в таблице, опережая «Селтик» на четыре очка.