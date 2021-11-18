Глазго Рейнджерс
Чемпионат Шотландии
Джованни ван Бронкхорст
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#Глазго Рейнджерс #Чемпионат Шотландии #Джованни ван Бронкхорст

Ван Бронкхорст сменил Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс». Ранее он приводил к чемпионству «Фейеноорд»

вчера, 20:25

«Рейнджерс» утвердили Джованни ван Бронкхорста главным тренером, взамен ушедшему в «Астон Виллу» Стивену Джеррарду.

Ван Бронкхорст в течение четырех лет возглавлял «Фейеноорд». С клубом он выиграл чемпионат, два Кубка и два Суперкубка Нидерландов. Позже работал главным тренером китайского клуба «Гуанчжоу Сити».

После 13 туров в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидируют в таблице, опережая «Селтик» на четыре очка.

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Комментарии (1)
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Владислав Надеждин
5 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...

Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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