Глазго Рейнджерс
Чемпионат Шотландии
Джованни ван Бронкхорст
Ван Бронкхорст сменил Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс». Ранее он приводил к чемпионству «Фейеноорд»
вчера, 20:25
«Рейнджерс» утвердили Джованни ван Бронкхорста главным тренером, взамен ушедшему в «Астон Виллу» Стивену Джеррарду.
Ван Бронкхорст в течение четырех лет возглавлял «Фейеноорд». С клубом он выиграл чемпионат, два Кубка и два Суперкубка Нидерландов. Позже работал главным тренером китайского клуба «Гуанчжоу Сити».
После 13 туров в чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидируют в таблице, опережая «Селтик» на четыре очка.
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Комментарии (1)
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5 часов назад
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Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
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