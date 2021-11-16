Игроку «Манчестер Сити» Менди предъявлены обвинения в двух новых эпизодах изнасилования. Всего их стало шесть

В Британии продолжается уголовное расследование против Бенжамена Менди. Ему предъявили еще два эпизода изнасилования. Теперь в деле:

Шесть эпизодов изнасилования (два новых).

Один эпизод сексуального насилия.

Обвинения выдвинуты четырьмя заявителями старше 16 лет. Эпизоды относятся к периоду с октября 2020 по августа 2021 года.

Дело против Менди возбудили в августе. Тогда же «Манчестер Сити» отстранил его от тренировок. Начало судебного разбирательства запланировано на 24 января, до этого срока Менди находится под арестом.

Менди 27 лет. В составе «Сити» он трижды выигрывал чемпионат Англии и четырежды – Кубок лиги. Со сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018 году.



