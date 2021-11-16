Бенжамен Менди
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бенжамен Менди #Манчестер Сити

Игроку «Манчестер Сити» Менди предъявлены обвинения в двух новых эпизодах изнасилования. Всего их стало шесть

2 часа назад

В Британии продолжается уголовное расследование против Бенжамена Менди. Ему предъявили еще два эпизода изнасилования. Теперь в деле:

  • Шесть эпизодов изнасилования (два новых).
  • Один эпизод сексуального насилия.
  • Обвинения выдвинуты четырьмя заявителями старше 16 лет. Эпизоды относятся к периоду с октября 2020 по августа 2021 года.

Дело против Менди возбудили в августе. Тогда же «Манчестер Сити» отстранил его от тренировок. Начало судебного разбирательства запланировано на 24 января, до этого срока Менди находится под арестом.

Менди 27 лет. В составе «Сити» он трижды выигрывал чемпионат Англии и четырежды – Кубок лиги. Со сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018 году.


 

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Королевская прокурорская служба
Еще по теме
Менди получает титул АПЛ за каждые 16 матчей. Шутит в твиттере: «Мое соотношение улучшается»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бенжамен Менди
#Манчестер Сити