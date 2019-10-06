Финал Кубка Казахстана – жара! Удаления, драки, голы на последних минутах

Сегодня прошел финал Кубка Казахстана по футболу. Играли «Кайсар» и «Атырау». Было очень весело:

• 67 минута: «Атырау» забивает.

• 70 минута: удаление игрока «Кайсара».

• 71 минута: драка между футболистами.

• 72 минута: драка на трибуне между болельщиками.

• 89 минута: «Кайсар» сравнивает.

• 93 минута: удаление игрока «Атырау».

• 122 минута: «Кайсар» забивает за секунды до серии пенальти.

«Кайсар» впервые в истории выиграл Кубок Казахстана.