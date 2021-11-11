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УЕФА отклонил протест «Галатасарая» по матчу против «Локомотива» после неудаления Живоглядова
11 ноября, 20:45
«Локомотив» сыграл вничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая». Результат игры не изменится.
УЕФА отклонил жалобу «Галатасарая», который требовал присудить ему победу или назначить переигровку из-за ситуации с защитником «Локомотива» Дмитрием Живоглядовым.
В конце матча судья Сандро Шерер показал игроку вторую желтую карточку, но не удалил с поля. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим предложил переиграть концовку матча.
- После четырех туров «Локомотив» занимает последнее место с двумя очками. «Галатасарай» набрал восемь очков и лидирует в группе Е.
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