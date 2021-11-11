УЕФА отклонил протест «Галатасарая» по матчу против «Локомотива» после неудаления Живоглядова

«Локомотив» сыграл вничью в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая». Результат игры не изменится.

УЕФА отклонил жалобу «Галатасарая», который требовал присудить ему победу или назначить переигровку из-за ситуации с защитником «Локомотива» Дмитрием Живоглядовым.

В конце матча судья Сандро Шерер показал игроку вторую желтую карточку, но не удалил с поля. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим предложил переиграть концовку матча.