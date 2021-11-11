АПЛ
ЧМ-2022
АПЛ уйдет на паузу перед ЧМ-2022 за восемь дней до старта и возобновится через восемь дней после финала
11 ноября, 19:28
АПЛ опубликовала даты проведения матчей в сезоне-2022/23 с учетом паузы на игры чемпионата мира-2022 в Катаре.
Сезон начнется 6 августа 2022 года. 16-й тур станет последним перед паузой на ЧМ-2022. Игры АПЛ пройдут 12-13 ноября, а чемпионат мира начнется 21 ноября.
Возобновление сезона произойдет через восемь дней после финального матча – 26 декабря. Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря. Последние матчи АПЛ состоятся 23 мая 2023 года.
- Чемпионат мира в Катаре пройдет в пяти городах на восьми стадионах.
- На турнир квалифицировались Катар (как организатор), Германия и Дания.
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