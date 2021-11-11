АПЛ уйдет на паузу перед ЧМ-2022 за восемь дней до старта и возобновится через восемь дней после финала

АПЛ опубликовала даты проведения матчей в сезоне-2022/23 с учетом паузы на игры чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сезон начнется 6 августа 2022 года. 16-й тур станет последним перед паузой на ЧМ-2022. Игры АПЛ пройдут 12-13 ноября, а чемпионат мира начнется 21 ноября.

Возобновление сезона произойдет через восемь дней после финального матча – 26 декабря. Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря. Последние матчи АПЛ состоятся 23 мая 2023 года.