ЧМ-2022
Россия
Россия выиграла пять матчей подряд в квалификации к ЧМ-2022
11 ноября, 21:49
Сборная России проводила домашний матч с Кипром в квалификации к ЧМ-2022 и победила 6:0 благодаря голам Ерохина (дважды), Смолова, Сутормина, Мостового и Заболотного.
Россия в пятый раз подряд побеждает в официальном матче. Вот так выглядит победный список:
🟢 Кипр (г) – 2:0.
🟢 Мальта (д) – 2:0.
🟢 Словакия (д) – 1:0.
🟢 Словения (г) – 2:1.
🟢 Кипр (д) – 6:0.
Последний раз до этого сборная России выдавала большую победную серию под руководством Станислава Черчесова – семь побед в 2019-м (дважды над Кипром, Шотландией и Казахстаном, один раз над Сан-Марино)
В последнем туре квалификации Россия сыграет на выезде против Хорватии 14 ноября. Наша сборная еще ни разу не побеждала хорватов.
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