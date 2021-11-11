Россия выиграла пять матчей подряд в квалификации к ЧМ-2022

Сборная России проводила домашний матч с Кипром в квалификации к ЧМ-2022 и победила 6:0 благодаря голам Ерохина (дважды), Смолова, Сутормина, Мостового и Заболотного.

Россия в пятый раз подряд побеждает в официальном матче. Вот так выглядит победный список:

🟢 Кипр (г) – 2:0.

🟢 Мальта (д) – 2:0.

🟢 Словакия (д) – 1:0.

🟢 Словения (г) – 2:1.

🟢 Кипр (д) – 6:0.

Последний раз до этого сборная России выдавала большую победную серию под руководством Станислава Черчесова – семь побед в 2019-м (дважды над Кипром, Шотландией и Казахстаном, один раз над Сан-Марино)

В последнем туре квалификации Россия сыграет на выезде против Хорватии 14 ноября. Наша сборная еще ни разу не побеждала хорватов.