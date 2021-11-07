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«Спартак» вырвал ничью у «Локомотива», хотя с 35-й минуты играл в меньшинстве
07 ноября, 20:54
В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» – 1:1. Таким был этот матч:
- С 35-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве. Две желтые получил Руслан Литвинов.
- До этого гол забил Гирано Керк – это его первый гол в сезоне РПЛ.
- Счет сравнял Наиль Умяров – это его первый мяч за «Спартак».
- Это первая ничья между командами с лета прошлого года.
В 15-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (20.11). «Локо» же предстоит домашняя встреча с «Ахматом» (20.11).
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