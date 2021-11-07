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#РПЛ #Спартак #Локомотив

«Спартак» вырвал ничью у «Локомотива», хотя с 35-й минуты играл в меньшинстве

07 ноября, 20:54

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» – 1:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Спартак
Москва
Умяров 64
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Керк 23
  • С 35-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве. Две желтые получил Руслан Литвинов.
  • До этого гол забил Гирано Керк – это его первый гол в сезоне РПЛ.
  • Счет сравнял Наиль Умяров – это его первый мяч за «Спартак».
  • Это первая ничья между командами с лета прошлого года.

В 15-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (20.11). «Локо» же предстоит домашняя встреча с «Ахматом» (20.11).

Таблица РПЛ

Источник:
Гол
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