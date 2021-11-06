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#РПЛ #ЦСКА #Сочи

«Сочи» забил три гола к 16-й минуте и разгромил ЦСКА

06 ноября, 20:53

«Сочи» разгромил ЦСКА со счетом 4:1 в матче РПЛ. Клуб вел 3:0 уже к 16-й минуте игры. Матео Кассьера за это время забил два гола и сделал ассист.

«Сочи» во второй раз в сезоне забил четыре мяча. До этого столько же голов было в матче Лиги конференций против азербайджанской «Кешли» (4:2).

Теперь «Сочи» занимает второе место в РПЛ. Клуб имеет 27 очков за 14 матчей. Разница мячей – 24:16. ЦСКА за столько же игр набрал 23 очка.

Матч завершен
Сочи
Сочи
Юсупов 4
Кассьерра 14
Кассьерра 16
Юрганов 87
4:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Зайнутдинов 57
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Источник:
Гол.ру
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Саша Кот
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