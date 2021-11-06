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«Сочи» забил три гола к 16-й минуте и разгромил ЦСКА
06 ноября, 20:53
«Сочи» разгромил ЦСКА со счетом 4:1 в матче РПЛ. Клуб вел 3:0 уже к 16-й минуте игры. Матео Кассьера за это время забил два гола и сделал ассист.
«Сочи» во второй раз в сезоне забил четыре мяча. До этого столько же голов было в матче Лиги конференций против азербайджанской «Кешли» (4:2).
Теперь «Сочи» занимает второе место в РПЛ. Клуб имеет 27 очков за 14 матчей. Разница мячей – 24:16. ЦСКА за столько же игр набрал 23 очка.
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