«Сочи» забил три гола к 16-й минуте и разгромил ЦСКА

«Сочи» разгромил ЦСКА со счетом 4:1 в матче РПЛ. Клуб вел 3:0 уже к 16-й минуте игры. Матео Кассьера за это время забил два гола и сделал ассист.

«Сочи» во второй раз в сезоне забил четыре мяча. До этого столько же голов было в матче Лиги конференций против азербайджанской «Кешли» (4:2).

Теперь «Сочи» занимает второе место в РПЛ. Клуб имеет 27 очков за 14 матчей. Разница мячей – 24:16. ЦСКА за столько же игр набрал 23 очка.