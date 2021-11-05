Игрок «Локомотива» Анджорин не сыграет до конца года. Он травмировался через два месяца после трансфера

Тино Анджорин травмировался на тренировке «Локомотива» 3 ноября. Клуб ожидает, что он не сыграет до конца года из-за перелома плюсневой кости.

Игрок отправится на восстановление в «Челси», у которого «Локомотив» его арендовал.