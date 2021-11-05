Тино Анджорин
Локомотив
Игрок «Локомотива» Анджорин не сыграет до конца года. Он травмировался через два месяца после трансфера
05 ноября, 09:34
Тино Анджорин травмировался на тренировке «Локомотива» 3 ноября. Клуб ожидает, что он не сыграет до конца года из-за перелома плюсневой кости.
Игрок отправится на восстановление в «Челси», у которого «Локомотив» его арендовал.
- Анджорину 19 лет, он воспитанник «Челси». Перешел в «Локомотив» в начале сентября 2021 года. За два месяца он провел девять матчей и забил один гол.
- Аренда рассчитана на сезон, у «Локомотива» приоритетное право выкупа игрока.
- «Локомотиву» осталось семь матчей до зимней паузы, в том числе игры с «Лацио» и «Марселем» в Лиге Европы. Пока клуб идет последним в группе ЛЕ и вторым в РПЛ.
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