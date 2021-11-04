Лига чемпионов
Жоау Канселу
Манчестер Сити
Брюгге
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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Брюгге #Жоау Канселу

Канселу стал первым игроком с 2019 года, отдавшим три ассиста в игре ЛЧ

04 ноября, 01:21
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фоден 15
Марез 54
Стерлинг 72
Жезус 90
4:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Стоунз 17

«Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Жоау Канселу участвовал в трех голах «Сити», отдав три ассиста.

С октября 2019 года в Лиге чемпионов ни один игрок не делал столько голевых передач за матч. Последним был Анхель Ди Мариа, отдавший ассисты в игре с тем же «Брюгге» (5:0).

Канселу сделал результативные действия в обеих встречах с «Брюгге» в этом сезоне. В первом матче он забил, во втором сделал три ассиста. Всего у него семь очков за сезон: два гола, пять ассистов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka
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Антон Хлеб
04 ноября, 19:16
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#Жоау Канселу