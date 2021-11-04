Лига чемпионов
Жоау Канселу
Манчестер Сити
Брюгге
Канселу стал первым игроком с 2019 года, отдавшим три ассиста в игре ЛЧ
04 ноября, 01:21
«Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Жоау Канселу участвовал в трех голах «Сити», отдав три ассиста.
С октября 2019 года в Лиге чемпионов ни один игрок не делал столько голевых передач за матч. Последним был Анхель Ди Мариа, отдавший ассисты в игре с тем же «Брюгге» (5:0).
Канселу сделал результативные действия в обеих встречах с «Брюгге» в этом сезоне. В первом матче он забил, во втором сделал три ассиста. Всего у него семь очков за сезон: два гола, пять ассистов.
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04 ноября, 19:16
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