Реал
Лига чемпионов
Карим Бензема
Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов. Это первый в истории клуб с таким результатом
03 ноября, 22:14
«Реал» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом с 1000 голов. Юбилейный мяч забил Карим Бензема «Шахтеру» (первый гол в матче).
«Реал» лидирует сразу по нескольким ключевым показателям в Лиге чемпионов. В скобках указан ближайший конкурент клуба:
- 13 титулов (у «Милана» семь)
- 455 матчей (у «Баварии» 366)
- 270 побед (у «Баварии» 218)
- 1000 голов (у «Баварии» 768)
Также «Реал» остается единственным клубом в истории ЛЧ, побеждавшим в турнире три раза подряд – с 2016 по 2018 год.
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