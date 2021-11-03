Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов. Это первый в истории клуб с таким результатом

«Реал» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом с 1000 голов. Юбилейный мяч забил Карим Бензема «Шахтеру» (первый гол в матче).

«Реал» лидирует сразу по нескольким ключевым показателям в Лиге чемпионов. В скобках указан ближайший конкурент клуба:

13 титулов (у «Милана» семь)

455 матчей (у «Баварии» 366)

270 побед (у «Баварии» 218)

1000 голов (у «Баварии» 768)

Также «Реал» остается единственным клубом в истории ЛЧ, побеждавшим в турнире три раза подряд – с 2016 по 2018 год.