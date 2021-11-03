Реал
Лига чемпионов
Карим Бензема
Поделиться:
Комментарии:
0
#Реал #Лига чемпионов #Карим Бензема

Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов. Это первый в истории клуб с таким результатом

03 ноября, 22:14
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 14
Бензема 61
2:1
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Фернандо 39

«Реал» стал первым в истории Лиги чемпионов клубом с 1000 голов. Юбилейный мяч забил Карим Бензема «Шахтеру» (первый гол в матче).

«Реал» лидирует сразу по нескольким ключевым показателям в Лиге чемпионов. В скобках указан ближайший конкурент клуба:

  • 13 титулов (у «Милана» семь)
  • 455 матчей (у «Баварии» 366)
  • 270 побед (у «Баварии» 218)
  • 1000 голов (у «Баварии» 768)

Также «Реал» остается единственным клубом в истории ЛЧ, побеждавшим в турнире три раза подряд – с 2016 по 2018 год.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт УЕФА
Еще по теме
Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Реал
#Лига чемпионов
#Карим Бензема