Зенит
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Ювентус
«Зенит» лишь в трех матчах из 18 в сезоне не пропускал голы. «Ювентус» забил ему уже на 11-й минуте
02 ноября, 23:13
На 11-й минуте матча четвертого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» в Турине хозяева забили гол. Отличился Пауло Дибала.
«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2020/21. Всего их прошло 18, но лишь трижды «Зенит» отыграл всухую – против «Локомотива» в Суперкубке (3:0), против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0) и против ЦСКА в РПЛ (1:0).
В остальных 15 матчах «Зенит» пропускал хотя бы один гол. Но не более двух – дважды только от «Ростова», «Сочи» и «Арсенала».
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