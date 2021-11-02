«Зенит» лишь в трех матчах из 18 в сезоне не пропускал голы. «Ювентус» забил ему уже на 11-й минуте

На 11-й минуте матча четвертого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» в Турине хозяева забили гол. Отличился Пауло Дибала.

«Зенит» снова пропустил в матче сезона-2020/21. Всего их прошло 18, но лишь трижды «Зенит» отыграл всухую – против «Локомотива» в Суперкубке (3:0), против «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0) и против ЦСКА в РПЛ (1:0).

В остальных 15 матчах «Зенит» пропускал хотя бы один гол. Но не более двух – дважды только от «Ростова», «Сочи» и «Арсенала».