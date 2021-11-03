«Зенит» почти четыре года не выигрывает гостевой матч еврокубка: серия насчитывает 17 матчей

«Зенит» проводил матч четвертого тура Лиги чемпионов-2021/22 в гостях против «Ювентуса» и проиграл 2:4.

Это уже 17-й подряд выездной матч еврокубка для «Зенита», в котором он не побеждал. Последний раз «Зенит» выигрывал в гостях в декабре 2017 года – 3:1 у «Реала Сосьедад» в Лиге Европы. Вот как выглядит серия с тех пор:

🔴 «Селтик» – 0:1.

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Динамо» Мн – 0:4.

🔴 «Мольде» – 1:2.

🟡 «Копенгаген» – 1:1.

🟡 «Бордо» – 1:1.

🔴 «Славия» – 0:2.

🔴 «Фенербахче» – 0:1.

🔴 «Вильярреал» – 1:2.

🟡 «Лион» – 1:1.

🔴 «Лейпциг» – 1:2.

🔴 «Бенфика» – 0:3.

🔴 «Боруссия» Д – 0:2.

🔴 «Лацио» – 1:3.

🔴 «Брюгге» – 0:3.

🔴 «Челси» – 0:1.

🔴 «Ювентус» – 2:4.

За 17 матчей – три ничьи и 14 поражений в разных турнирах. 15 из этих 17 матчей прошли под руководством Сергея Семака.

Следующий гостевой матч у «Зенита» состоится против «Мальме». Это игра пятого тура ЛЧ, она состоится 23 ноября.