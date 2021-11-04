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#Локомотив #Лига Европы #Галатасарай

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд – это больше двух лет

04 ноября, 22:40

«Локомотив» сыграл вничью 1:1 в матче четвертого тура Лиги Европы против «Галатасарая».

«Локомотив» больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор у него были такие матчи:

Из этих 15 матчей «Локо» проиграл 11, еще четыре свел вничью. Следующий матч состоится 25 ноября – в пятом туре ЛЕ «Локомотив» примет «Лацио».

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
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Источник:
Гол.ру
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Богдан Титомиров
04 ноября, 23:29
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