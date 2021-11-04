Локомотив
Лига Европы
Галатасарай
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд – это больше двух лет
04 ноября, 22:40
«Локомотив» сыграл вничью 1:1 в матче четвертого тура Лиги Европы против «Галатасарая».
«Локомотив» больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор у него были такие матчи:
- 🔴 «Атлетико» – 0:2
- 🔴 «Ювентус» – 1:2
- 🔴 «Ювентус» – 1:2
- 🔴 «Байер» – 0:2
- 🔴 «Атлетико» – 0:2
- 🟡 «Зальцбург» – 2:2
- 🔴 «Бавария» – 1:2
- 🟡 «Атлетико» – 1:1
- 🟡 «Атлетико» – 0:0
- 🔴 «Зальцбург» – 1:3
- 🔴 «Бавария» – 0:2
- 🔴 «Марсель» – 0:1
- 🔴 «Лацио» – 0:2
- 🔴 «Галатасарай» – 0:1
- 🟡 «Галатасарай» – 1:1
Из этих 15 матчей «Локо» проиграл 11, еще четыре свел вничью. Следующий матч состоится 25 ноября – в пятом туре ЛЕ «Локомотив» примет «Лацио».
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