«Локомотив» не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд – это больше двух лет

«Локомотив» сыграл вничью 1:1 в матче четвертого тура Лиги Европы против «Галатасарая».

«Локомотив» больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор у него были такие матчи:

Из этих 15 матчей «Локо» проиграл 11, еще четыре свел вничью. Следующий матч состоится 25 ноября – в пятом туре ЛЕ «Локомотив» примет «Лацио».