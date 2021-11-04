«Локомотив» и «Галатасарай» впервые за шесть матчей сыграли вничью

«Локомотив» на выезде сыграл с «Галатасараем» в матче четвертого тура Лиги Европы. Ничья 1:1 после голов Софьяна Фегули и Франсуа Камано.

Соперники впервые сыграли вничью за шесть матчей, ранее они обходились без ничьих: три победы у «Галатасарая», две – у «Локо».

Шесть из 14 матчей против турецких клубов «Локомотив» проиграл.

Матч против «Галатасарая» стал 70-м для «Локо» в турнирах Кубка УЕФА/Лиги Европы.