Локомотив
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Галатасарай
«Локомотив» и «Галатасарай» впервые за шесть матчей сыграли вничью
04 ноября, 22:40
«Локомотив» на выезде сыграл с «Галатасараем» в матче четвертого тура Лиги Европы. Ничья 1:1 после голов Софьяна Фегули и Франсуа Камано.
- Соперники впервые сыграли вничью за шесть матчей, ранее они обходились без ничьих: три победы у «Галатасарая», две – у «Локо».
- Шесть из 14 матчей против турецких клубов «Локомотив» проиграл.
Матч против «Галатасарая» стал 70-м для «Локо» в турнирах Кубка УЕФА/Лиги Европы.
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