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#Локомотив #Лига Европы #Галатасарай

«Локомотив» и «Галатасарай» впервые за шесть матчей сыграли вничью

04 ноября, 22:40

«Локомотив» на выезде сыграл с «Галатасараем» в матче четвертого тура Лиги Европы. Ничья 1:1 после голов Софьяна Фегули и Франсуа Камано.

  • Соперники впервые сыграли вничью за шесть матчей, ранее они обходились без ничьих: три победы у «Галатасарая», две – у «Локо».
  • Шесть из 14 матчей против турецких клубов «Локомотив» проиграл.

Матч против «Галатасарая» стал 70-м для «Локо» в турнирах Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
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Источник:
Гол.ру
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Богдан Титомиров
04 ноября, 23:29
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