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Галатасарай
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#Локомотив #Лига Европы #Галатасарай

«Локомотив» с двумя очками занимает последнее место в группе ЛЕ после четырех туров

04 ноября, 22:39

«Локомотив» провел матч четвертого тура Лиги Европы в Стамбуле против «Галатасарая» и ушел от поражения благодаря голу Франсуа Камано (1:1). В параллельном матче «Марсель» сыграет дома с «Лацио».

Пока в таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с восемью очками, «Лацио» – второй с четырьмя. Третьим идет «Марсель» с тремя очками, последним – «Локомотив» с двумя.

В пятом туре «Локомотив» сыграет дома с «Лацио», а «Галатасарай» примет «Марсель». Матчи состоятся 25 ноября.

Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72
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Источник:
Гол.ру
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Богдан Титомиров
04 ноября, 23:29
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