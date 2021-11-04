«Локомотив» с двумя очками занимает последнее место в группе ЛЕ после четырех туров

«Локомотив» провел матч четвертого тура Лиги Европы в Стамбуле против «Галатасарая» и ушел от поражения благодаря голу Франсуа Камано (1:1). В параллельном матче «Марсель» сыграет дома с «Лацио».

Пока в таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с восемью очками, «Лацио» – второй с четырьмя. Третьим идет «Марсель» с тремя очками, последним – «Локомотив» с двумя.

В пятом туре «Локомотив» сыграет дома с «Лацио», а «Галатасарай» примет «Марсель». Матчи состоятся 25 ноября.