Локомотив
Лига Европы
Галатасарай
«Локомотив» с двумя очками занимает последнее место в группе ЛЕ после четырех туров
04 ноября, 22:39
«Локомотив» провел матч четвертого тура Лиги Европы в Стамбуле против «Галатасарая» и ушел от поражения благодаря голу Франсуа Камано (1:1). В параллельном матче «Марсель» сыграет дома с «Лацио».
Пока в таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с восемью очками, «Лацио» – второй с четырьмя. Третьим идет «Марсель» с тремя очками, последним – «Локомотив» с двумя.
В пятом туре «Локомотив» сыграет дома с «Лацио», а «Галатасарай» примет «Марсель». Матчи состоятся 25 ноября.
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