«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в четвертом туре Лиги Европы

В другом матче тура «Марсель» примет «Лацио».

В пятом туре «Локомотив» сыграет дома с «Лацио», а «Галатасарай» примет «Марсель» – такие же пары были во втором туре. Матчи пятого тура группы Е пройдут 25 ноября.

Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором. Раньше пятый тур дублировал первый.

Турнирная таблица групп Лиги Европы