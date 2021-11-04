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«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в четвертом туре Лиги Европы
04 ноября, 22:39
«Локомотив» встречался в гостях с «Галатасараем» в матче четвертого тура Лиги Европы. Команды сыграли вничью 1:1, забив по голу в разных таймах.
- «Локомотив» пропустил в пятом матче подряд после назначения Маркуса Гисдоля на пост главного тренера.
- После четырех туров «Локомотив» набрал два очка и занимает последнее место в группе.
В другом матче тура «Марсель» примет «Лацио».
В пятом туре «Локомотив» сыграет дома с «Лацио», а «Галатасарай» примет «Марсель» – такие же пары были во втором туре. Матчи пятого тура группы Е пройдут 25 ноября.
Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором. Раньше пятый тур дублировал первый.
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