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#Локомотив #Лига Европы #Галатасарай

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в четвертом туре Лиги Европы

04 ноября, 22:39

«Локомотив» встречался в гостях с «Галатасараем» в матче четвертого тура Лиги Европы. Команды сыграли вничью 1:1, забив по голу в разных таймах.

  • «Локомотив» пропустил в пятом матче подряд после назначения Маркуса Гисдоля на пост главного тренера.
  • После четырех туров «Локомотив» набрал два очка и занимает последнее место в группе.
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Фегули 43
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 72

В другом матче тура «Марсель» примет «Лацио».

В пятом туре «Локомотив» сыграет дома с «Лацио», а «Галатасарай» примет «Марсель» – такие же пары были во втором туре. Матчи пятого тура группы Е пройдут 25 ноября.

Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в пятом туре играют те же соперники, что и во втором. Раньше пятый тур дублировал первый.

Турнирная таблица групп Лиги Европы

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Источник:
Гол.ру
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Богдан Титомиров
04 ноября, 23:29
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