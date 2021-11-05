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«Спартак» не может выиграть на протяжении месяца – пять матчей без побед
05 ноября, 00:53
«Спартак» провел матч четвертого тура Лиги Европы против «Лестера» и сыграл вничью 1:1.
Последний раз «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). С того момента команда провела три матча в РПЛ и два в Лиге Европы. Спустя месяц после игры с «Ахматом» у «Спартака» нет побед.
Дальше у «Спартака» будут матчи против «Локомотива» и «Краснодара» в РПЛ, против «Наполи» – в Лиге Европы. Все эти игры состоятся в ноябре.
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