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#Спартак #Лига Европы #Лестер

«Спартак» не может выиграть на протяжении месяца – пять матчей без побед

05 ноября, 00:53

«Спартак» провел матч четвертого тура Лиги Европы против «Лестера» и сыграл вничью 1:1.

Последний раз «Спартак» выигрывал 3 октября – в Грозном у «Ахмата» (1:0). С того момента команда провела три матча в РПЛ и два в Лиге Европы. Спустя месяц после игры с «Ахматом» у «Спартака» нет побед.

Дальше у «Спартака» будут матчи против «Локомотива» и «Краснодара» в РПЛ, против «Наполи» – в Лиге Европы. Все эти игры состоятся в ноябре.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
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Источник:
Гол.ру
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