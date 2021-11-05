«Спартак» больше 20 лет не выигрывает у английских клубов, без побед прошли 10 последних матчей

«Спартак» сыграл с «Лестером» вничью 1:1 в гостях в матче четвертого тура Лиги Европы.

Это 21-й матч «Спартака» против клубов из Англии. В предыдущих 20-ти он победил девять раз, проиграл восемь, а вничью сыграл трижды.

Последняя победа была зафиксирована в 2000 году, когда «Спартак» разгромил дома «Арсенал» 4:1.

С того момента «Спартак» проиграл «Арсеналу», трижды – «Ливерпулю» (при одной ничьей), дважды – «Челси», один раз «Лестеру», а с «Тоттенхэмом» сыграл вничью.

На момент победы над «Арсеналом» в 2000-м у «Спартака» было девять побед над английскими клубами при одной ничьей и одном поражении.