Спартак
Лига Европы
Лестер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Лига Европы #Лестер

«Спартак» занимает последнее место в группе ЛЕ после четырех туров и отстает от первого на три очка

05 ноября, 00:51

«Спартак» провел матч четвертого тура Лиги Европы в Англии против «Лестера» – ничья 1:1. В параллельном матче «Легия» проиграла дома «Наполи» 1:4.

В таблице группы С лидирует «Наполи» с семью очками. Шесть у «Легии», пять у «Лестера». Последним идет «Спартак» с четырьмя очками.

В пятом туре «Спартак» сыграет дома с «Наполи» 24 ноября. Матч «Лестер» – «Легия» состоится 25 ноября.

Турнирная таблица групп Лиги Европы

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Лига Европы
#Лестер