Спартак
Лига Европы
Лестер
«Спартак» занимает последнее место в группе ЛЕ после четырех туров и отстает от первого на три очка
05 ноября, 00:51
«Спартак» провел матч четвертого тура Лиги Европы в Англии против «Лестера» – ничья 1:1. В параллельном матче «Легия» проиграла дома «Наполи» 1:4.
В таблице группы С лидирует «Наполи» с семью очками. Шесть у «Легии», пять у «Лестера». Последним идет «Спартак» с четырьмя очками.
В пятом туре «Спартак» сыграет дома с «Наполи» 24 ноября. Матч «Лестер» – «Легия» состоится 25 ноября.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые