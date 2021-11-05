«Спартак» занимает последнее место в группе ЛЕ после четырех туров и отстает от первого на три очка

«Спартак» провел матч четвертого тура Лиги Европы в Англии против «Лестера» – ничья 1:1. В параллельном матче «Легия» проиграла дома «Наполи» 1:4.

В таблице группы С лидирует «Наполи» с семью очками. Шесть у «Легии», пять у «Лестера». Последним идет «Спартак» с четырьмя очками.

В пятом туре «Спартак» сыграет дома с «Наполи» 24 ноября. Матч «Лестер» – «Легия» состоится 25 ноября.

Турнирная таблица групп Лиги Европы