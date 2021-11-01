Агуэро пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро ушел на замену в матче «Барселоны» и «Алавеса» из-за тахикардии и боли в груди. Потом он поехал в больницу, где прошел обследование.

Теперь «Барселона» пишет в твиттере, что Агуэро пройдет лечение проблем с сердцем в ближайшие три месяца. Дальше врачи оценят эффективность лечения.

Агуэро перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно. Ему 33 года. Агуэро забил первый гол за «Барселону» в матче против «Реала».

«Барселона» идет в таблице Примеры на девятом месте. Она набрала 16 очков за 11 матчей.