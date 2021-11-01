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Кин, Рэмзи и де Шильо пропустят матч «Ювентуса» с «Зенитом». Кьеза и де Лигт восстановились
01 ноября, 20:28
«Ювентус» провел пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против «Зенита». Главный тренер Массимилиано Аллегри дал апдейт по состоянию травмированных и восстановившихся игроков:
❌ Мойзе Кин, Аарон Рэмзи и Маттиа де Шильо точно пропустят игру из-за травм.
✅ Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза восстановились.
Матч пройдет 2 ноября в Италии. «Ювентус» после трех игр занимает первое место в группе с девятью очками, «Зенит» идет третьим с тремя очками.
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