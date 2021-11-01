Ювентус
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Мойзе Кин
Маттейс де Лигт
Федерико Кьеза
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#Ювентус #Зенит #Арон Рэмзи #Федерико Кьеза #Маттейс де Лигт #Мойзе Кин #Маттиа де Шильо

Кин, Рэмзи и де Шильо пропустят матч «Ювентуса» с «Зенитом». Кьеза и де Лигт восстановились

01 ноября, 20:28

«Ювентус» провел пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против «Зенита». Главный тренер Массимилиано Аллегри дал апдейт по состоянию травмированных и восстановившихся игроков:

Мойзе Кин, Аарон Рэмзи и Маттиа де Шильо точно пропустят игру из-за травм.

Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза восстановились.

Матч пройдет 2 ноября в Италии. «Ювентус» после трех игр занимает первое место в группе с девятью очками, «Зенит» идет третьим с тремя очками.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Ювентуса»
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#Мойзе Кин
#Маттиа де Шильо