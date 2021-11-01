Кин, Рэмзи и де Шильо пропустят матч «Ювентуса» с «Зенитом». Кьеза и де Лигт восстановились

«Ювентус» провел пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против «Зенита». Главный тренер Массимилиано Аллегри дал апдейт по состоянию травмированных и восстановившихся игроков:

❌ Мойзе Кин, Аарон Рэмзи и Маттиа де Шильо точно пропустят игру из-за травм.

✅ Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза восстановились.

Матч пройдет 2 ноября в Италии. «Ювентус» после трех игр занимает первое место в группе с девятью очками, «Зенит» идет третьим с тремя очками.