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«Уфа» обыграла «Ахмат». Это ее первая победа в РПЛ с 18 сентября
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- Это первая победа «Уфы» с 18 сентября. После этого у нее были две победы и две ничьи.
- Единственный мяч в этой встрече забил Гамид Агаларов. У него 11 голов в 13 матчах в этом сезоне РПЛ.
- У «Ахмата» пять из семи последних матчей – поражения.
В 14-м туре «Уфа» сыграет «Арсенала» (06.11), «Ахмату» предстоит встреча с «Нижним Новгородом».
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