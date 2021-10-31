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«Уфа» обыграла «Ахмат». Это ее первая победа в РПЛ с 18 сентября

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«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ. Такой была эта встреча:

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 58'
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
  • Это первая победа «Уфы» с 18 сентября. После этого у нее были две победы и две ничьи.
  • Единственный мяч в этой встрече забил Гамид Агаларов. У него 11 голов в 13 матчах в этом сезоне РПЛ.
  • У «Ахмата» пять из семи последних матчей – поражения.

В 14-м туре «Уфа» сыграет «Арсенала» (06.11), «Ахмату» предстоит встреча с «Нижним Новгородом».

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