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«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»: дважды попал в штангу за тайм, один гол отменен из-за офсайда
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- На 35-й минуте гол «Краснодара» был отменен: Виктор Классон попал в офсайд.
- В первом тайме «Краснодар» дважды попал в каркас ворот – 12-й раз за сезон. Это наивысший показатель в РПЛ.
- До этого «Краснодар» не проигрывал «Крыльям Советов» девять матчей подряд. Последнее поражение было в 2014 году.
- «Крылья Советов» заканчивали матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Иванисеня.
В 14-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо», «Крылья Советов» – против «Химок». Оба матча пройдут 6 ноября.
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