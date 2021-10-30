«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»: дважды попал в штангу за тайм, один гол отменен из-за офсайда

На 35-й минуте гол «Краснодара» был отменен: Виктор Классон попал в офсайд.

В первом тайме «Краснодар» дважды попал в каркас ворот – 12-й раз за сезон. Это наивысший показатель в РПЛ.

До этого «Краснодар» не проигрывал «Крыльям Советов» девять матчей подряд. Последнее поражение было в 2014 году.

«Крылья Советов» заканчивали матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Иванисеня.

В 14-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо», «Крылья Советов» – против «Химок». Оба матча пройдут 6 ноября.

Турнирная таблица РПЛ