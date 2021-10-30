РПЛ
Краснодар
Крылья Советов
#РПЛ #Краснодар #Крылья Советов
Поделиться:

«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»: дважды попал в штангу за тайм, один гол отменен из-за офсайда

0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сарвели 43'
  • На 35-й минуте гол «Краснодара» был отменен: Виктор Классон попал в офсайд.
  • В первом тайме «Краснодар» дважды попал в каркас ворот – 12-й раз за сезон. Это наивысший показатель в РПЛ.
  • До этого «Краснодар» не проигрывал «Крыльям Советов» девять матчей подряд. Последнее поражение было в 2014 году.
  • «Крылья Советов» заканчивали матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Иванисеня.

В 14-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Динамо», «Крылья Советов» – против «Химок». Оба матча пройдут 6 ноября.

Турнирная таблица РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Краснодар
#Крылья Советов